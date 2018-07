VIDEO | Fecondazione eterologa al costo di un ticket sanitario: ecco il primo centro del Lazio

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Presenti all’inaugurazione, il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato e il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti: “Un ulteriore passo in avanti - dice - che la nostra regione sta facendo nell’erogazione dei servizi ai cittadini”.

Già a partire dalla giornata di oggi si può richiedere il servizio attraverso il ReCup con l’impegnativa del proprio medico per fissare una prima visita. “Possono accedere al servizio donne di età inferiore ai 43 anni e con patologie particolari - spiega Arianna Pacchiarotti, responsabile del centro di Procreazione medicalmente assistita del San Filippo Neri -. La coppia verrà quindi presa in carico da un medico che li guiderà in tutta la procedura”.