Università di Tor Vergata, ristrutturato il Centro di Ricerca di Risonanza Magnetica Nucleare

Rinnovato Centro di Ricerca di Risonanza Magnetica Nucleare (Nmr) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche dell'Università di Roma Tor Vergata. Il reparto verrà inaugurato il 25 settembre prossimo alle ore 12.30, alla presenza del rettore Giuseppe Novelli e del direttore generale Giuseppe Colpani. Il Centro di Ricerca, si legge in una nota, è stato ristrutturato e adeguato alle più recenti normative relative alla sicurezza e prevenzione dei rischi per i laboratori dotati di strumentazione ad alto campo magnetico, con il cofinanziamento dell'ateneo di Tor Vergata e in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università.

Tale attività, spiega ancora la nota, permetterà in tempi brevi di incrementare l'ospitalità di studiosi, esponenti istituzionali, operatori industriali, commerciali e finanziari interessati all'utilizzo della strumentazione del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche.

"Siamo sicuri che il percorso che abbiamo intrapreso nella nostra Facoltà sia di fondamentale importanza, specie nell'ottica delle trasformazioni socio-culturali in atto", ha detto Valeria Conte, direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, che pochi giorni fa ha ricevuto un premio di importanza istituzionale 'Chimica Organica per l'ambiente, l'energia e le nanoscienze' assegnato dalla Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana. Questo continuo rinnovamento" ha concluso "è motivo di orgoglio soprattutto perché offre a tutti coloro che vivono quotidianamente l'Università una vera e propria opportunità di apertura, di nuove relazioni e scambi culturali e quindi di crescita sotto tutti i profili".

Il Centro opera anche all'interno del Laboratorio di Certificazione di Analisi e Processi (LabCAP, certificato Uni En Iso 9001). Le attività si integreranno con quelle di didattica, terza missione e trasferimento tecnologico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, promuovendo, tra l'altro, l'organizzazione di stage di studenti, dottorandi e personale di ruolo presso aziende e istituzioni italiane ed estere e parallelamente curando l'accoglienza e l'ospitalità di studiosi, esponenti istituzionali, operatori industriali, commerciali e finanziari interessati allo sviluppo di azioni di comune interesse.