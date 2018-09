Tumori: informazione corretta sul cancro seno, conferenza SenzaBarcode in Campidoglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

L'impegno nella divulgazione corretta delle informazioni sulla prevenzione, il trattamento ed il periodo post operatorio nelle donne colpite da cancro al seno saranno i temi al centro della conferenza organizzata il prossimo venerdì 21 settembre, ore 11, sala del Carroccio da SenzaBarcode, con il sostegno e la collaborazione del capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi e il coordinatore regionale della Lega, Fabrizio Santori. “L’importanza della prevenzione e la conoscenza delle molteplici possibilità che hanno oggi le donne colpite dal tumore della mammella, sono per noi lo stimolo ideale a fare quanto nelle nostre possibilità per sostenere la divulgazione delle informazioni”, dichiara Sheyla Bobba direttore del blog d’informazione senzabarcode.it. “Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro canale di comunicazione avvalendoci del sostegno di professionisti che vivono costantemente a contatto con le persone che soffrono e si battono per rendere migliore la loro vita. Sono convinta che, per arginare informazioni scorrette e peggio fake news, sia necessario lasciare la parola a chi è titolato, specialmente in temi così delicati, limitandosi a creare incontri e possibilità tra professionisti ed utenti”. “L'informazione deve essere completa e a 360 gradi”, spiega il professore Fabio Santanelli di Pompeo, Dipartimento di Chirurgia Plastica, Ospedale Sant’Andrea, Facoltà di Medicina e Psicologia 'Sapienza' Università di Roma. “Oggi trattare il cancro della mammella, che è sicuramente una diagnosi spiacevole da dover accertare, non è più come un tempo. Ma è necessario essere consapevoli perché le metodiche ricostruttive si sono evolute moltissimo. Oggi abbiamo la possibilità di ricostruire la mammella senza una protesi, ma utilizzando i tessuti stessi della paziente”. Particolare attenzione sarà dedicata durante la conferenza anche al post operatorio. Interverranno le pagaie Rosa Onlus, rappresentate dalla presidente Maria Grazia Punzo, per illustrare i benefici del dragon boat per le donne operate di cancro al seno. “La nostra è una disciplina sportiva di squadra”, spiega la Punzo. “Dalla squadra si trae anche forza. Se una di noi, per un qualsiasi motivo, non dovesse sentirsela di continuare, sa di poter sempre contare sulle altre”. Prevista alla conferenza anche la presenza di Roberta Melasecca e Brunello Cavalli. E a conclusione, l'invito a partecipare alla festa del 29 settembre dove saranno premiati i vincitori dei concorsi Bloggami e ArtèLibertà