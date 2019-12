Tbc, nuovo protocollo dello Spallanzani: "A Roma incidenza due volte superiore alla media nazionale"

Lunedì scorso è l'Istituto nazionale malattie infettive (Inmi) Spallanzani ha discusso e approvato il Protocollo di gestione clinica della Tubercolosi. Come si legge in una nota della struttura, si tratta di un appuntamento fisso che permette di fare il punto della situazione sull'evolversi della patologia. La tubercolosi nel sentire popolare è un problema sanitario antico, ritenuto superato, in realtà non è così. Nell'area metropolitana di Roma Capitale l'incidenza di tubercolosi è circa due volte superiore alla media nazionale.

L'aggiornamento periodico di linee guida/protocolli costituisce una delle azioni prioritarie di una struttura di eccellenza nell'assistenza ai pazienti con infezione/malattia tubercolare. Il protocollo, giunto all'ottava revisione rispetto alla versione iniziale del 2000, descrive il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) garantito ai pazienti con infezione/malattia tubercolare che accedono nell'Inmi. Le indicazioni scaturiscono dalla revisione e implementazione dei protocolli e linee guida nazionali ed internazionali per la cura della Tb (Ministero della Salute, Oms, Ecdc, Cdc, Ats, Ers, The Union) con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la presa in carico del paziente con infezione/malattia tubercolare.

L'Inmi ha in carico la quasi totalità dei casi della Regione ed il 20% circa dei casi a livello nazionale inoltre, è l'unico centro regionale autorizzato alla dispensazione dei nuovi farmaci per la cura della Tubercolosi multiresistente ai farmaci.