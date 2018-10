Tommy commuove il web: canta l'inno della Roma dal letto dell'ospedale. E De Rossi ...

"Mio Capitano questa è per te ..... Tommaso". E' la chiosa del video girato dalla mamma di Tommy, un ragazzino affetto dalla sindrome di down, con l'obiettivo di raggiungere Francesco Totti, l'idolo del piccolo paziente. La canzone, cantata dal letto dell'Ospedale Bambin Gesù è intonata dallo stesso Tommaso che canta il suo "unico grande amore" per la Roma, accompagnato da un dottore alla chitarra.

A rilanciare le immagini sua madre, con tanto di appello: "Chi mi aiuta a condividere questo video così vediamo se arriva al capitano.....? lo so che sarà impossibile però possiamo provarci". In poche ore il filmato è diventato virale, raggiungendo le 40.000 visualizzazioni e oltre 2000 condivisioni.

Talmente virale da raggiungere, in parte, il suo scopo. Già perché in casa Roma hanno risposto all'appello. Lo ha fatto Daniele De Rossi che ha inviato un video a mamma Roberta: "Grande Tommy, ho visto il video in cui cantavi la canzone nostra. Dobbiamo farti venire allo stadio perché la canti meglio dello speaker nostro. Sei veramente il numero 1".

Di seguito la risposta di De Rossi