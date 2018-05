Tiroide, mercoledì all'Idi visite gratuite

Mercoledì 23 maggio l’IDI (Istituto Dermopatico dell’Immacolata) aderirà alla Settimana Mondiale della Tiroide 2018 offrendo ai pazienti una giornata di visite mediche endocrinologiche ed esami ecografici gratuiti.

Il Dott. Alessandro Scoppola, responsabile dell’Ambulatorio di Endocrinologia dell’IDI, ricorda che: “La tiroide produce un ormone che regola importanti processi durante tutto l’arco della vita correlati alla gestione dell’energia del nostro organismo. Inoltre, ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 60.000 nuovi casi di patologia nodulare della tiroide, la maggior parte dei quali, non ha fortunatamente effetti infausti sul futuro dei pazienti”.

“La prevenzione comunque – aggiunge Scoppola - rappresenta la prima forma di cura ed è per questo che, in occasione della Settimana Mondiale della Tiroide, abbiamo pensato di aderire all’iniziativa, promossa anche dall’Associazione Medici Endocrinologi, offrendo visite endocrinologiche gratuite associate a ecografia tiroidea”.

“L’incontro con i pazienti”, conclude Scoppola, “servirà ad informarli anche su quelle che sono le possibili cure alla luce delle più recenti linee guida e soprattutto sull’importanza della profilassi iodica”.

Per informazioni sull’iniziativa tutti gli interessati potranno contattare il numero unico di prenotazione 06.66464094

Nella stessa giornata l’IDI offrirà prestazioni sanitarie a tariffe agevolate e senza prenotazione e più precisamente: esami di laboratorio per la tiroide e per il metabolismo intestinale; specialistiche per l’osteoporosi e la nutrizione; screening per la celiachia.