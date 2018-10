"Ti accompagno io": a Tor Vergata un servizio di trasporto gratuito rivolto ai pazienti oncoematologici

Questa mattina è stato inaugurato, a Roma, presso il Policlinico di Tor Vergata, il progetto "Ti accompagno io", un servizio di trasporto gratuito rivolto ai pazienti oncoematologici del PTV, interamente finanziato dalla Fondazione benefica Claudio Gatti e Marisa Rossi e dall'associazione l'Arcobaleno della Speranza Onlus. Presenti i rappresentanti della Direzione Generale e del personale medico e infermieristico dell'ospedale, i responsabili della fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi e dell'associazione l'Arcobaleno della speranza ONLUS.

Il servizio è rivolto ai pazienti oncoematologici che hanno difficoltà, per diverse ragioni, nel raggiungere il Policlinico Tor Vergata per sottoporsi alle cure. I pazienti saranno accompagnati da un autista al Day Hospital-ambulatorio di oncoematologia dell'ospedale, e riaccompagnati a casa alla fine del trattamento giornaliero al quale devono essere sottoposti. Il PTV ha messo a disposizione del progetto il suo staff medico e infermieristico per collaborare fattivamente alla realizzazione di un servizio che vuole aiutare i pazienti ad affrontare la malattia, alleviando una parte delle preoccupazioni e dello stress dovuti ai frequenti spostamenti verso l'ospedale da parte dei pazienti. Il progetto inaugurato oggi avrà una sperimentazione di 12 mesi, periodo in cui verranno gestiti solamente i pazienti che trasfondono. L'intenzione è quella, in futuro, di allargare il servizio anche ad altri pazienti.

Finita la fase di sperimentazione, si valuterà l'aggiunta di ulteriori mezzi di trasporto. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, all'interno della fascia oraria 7:00 - 19.30 e il sabato dalle 7:00 alle 13:00, e sarà svolto all'interno del territorio di Roma Capitale e dei comuni limitrofi.

"Oggi siamo molto felici per la nascita di questo progetto della nostra Fondazione. Abbiamo lavorato molto per realizzarlo e ci dà grande gioia il fatto che, diversi pazienti oncoematologici, grazie a questo servizio gratuito, potranno più facilmente raggiungere l'ospedale per sottoporsi alle necessarie cure. Non sarebbe stato possibile inaugurare "Ti accompagno io" senza l'aiuto determinante di Maria Stella Marchetti e del prezioso apporto e della disponibilità della Direzione Generale, del personale medico e infermieristico del Policlinico Tor Vergata che vogliamo ringraziare di cuore", ha affermato Yari Campagna, il presidente della Fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi.

"Finalmente, grazie all'aiuto prezioso della Fondazione Claudio Gatti e Marisa Rossi, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo: mettere a disposizione dei pazienti un servizio navetta. Ringraziamo fortemente la Fondazione e tutti i suoi collaboratori per essersi uniti a noi, per aver riposto nell'Associazione tanta fiducia e creduto in questo progetto sin da subito. Voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno sostenuto, destinandoci il loro 5×1000 e il personale dell'ospedale", ha dichiarato, Maria Stella Marchetti, presidente dell'associazione l'Arcobaleno della speranza onlus. Era presente all'inaugurazione del Progetto la Dirigente Generale del PTV, Dott.ssa Tiziana Frittelli, che ha commentato così: "Le cure cliniche non sono meno importanti della presa in carico affettiva ed emotiva, questa ne è la maggiore dimostrazione. È un incentivo per noi a curare sempre di più l'affettività del paziente insieme a percorsi di cura affinché ci sia poi una prosecuzione ed una voglia da parte della società civile di prendere in carico questa tematiche perché da solo nessuno di noi ce la può fare."

Sono intervenuti all'evento anche la Dott.ssa Maria Rosa Loria, Dirigente Amministrativo, UOSD Accoglienza, Tutela e Partecipazione - Urp, il Prof. Adriano Venditti, Responsabile dell' UOSD Patologie Mieloproliferative, ed il Prof. Francesco Buccisano, dell' UOSD Patologie Mieloproliferative.