Uno sportello per la salute alimentare e sessuale degli adolescenti: firmata l'intesa con lo Spallanzani

Salute alimentare e sessuale, in particolare per la prevenzione delle infezioni. Ci sono questi temi al centro del protocollo d'intesa siglato questa mattina dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dalla direttrice generale dell'istituto nazionale di malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani', Marta Branca. Una firma avvenuta questa mattina a Palazzo Valentini, sede della città metropolitana di Roma, davanti a decine di studenti degli istituti superiori della provincia e alla vicesindaca metropolitana, Teresa Zotta. L'accordo prevede l'attivazione di uno sportello dedicato a queste tematiche presso l'ospedale Spallanzani e poi delle visite dirette nelle scuole da parte di professionisti ed esperti.

Tramite uno sportello informativo che sarà attivo presso l'istituto, l'obiettivo è quello di divulgare e promuovere la conoscenza di base e le buone abitudini alimentari e sessuali per il benessere generale dei ragazzi e un corretto rapporto con il proprio corpo. Dal canto suo la Città metropolitana si impegnerà nella diffusione del progetto e nella promozione delle attività, dei servizi dello sportello e del contenuti informativi presso le altre istituzioni pubbliche, da Roma Capitale ai Comuni del territorio, alle scuole e all'Ufficio scolastico regionale.

Tra le funzioni della Città metropolitana, ha spiegato Raggi, "c'è quello di promuovere il miglioramento della qualità della vita, e tra i vari aspetti uno estremamente delicato è il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con cambiamenti psicologici e del ruolo che rivestiamo nella società. Bombardati da messaggi pubblicitari e informativi di qualunque tipo, rischiamo di perdere la bussola e di non capire cosa è giusto e cosa sbagliato, specialmente quando la società ci impone canoni di bellezza standardizzati ai quali cerchiamo di adeguarci anche con comportamenti sbagliati. Oggi firmiamo un accordo con cui si avvia una collaborazione volta ad aprire prima di tutto uno sportello allo Spallanzani, al cui interno ci saranno persone competenti e professionisti a disposizione dei ragazzi, degli insegnanti e delle famiglie su tematiche come alimentazione, sviluppo, relazioni sentimentali e malattie sessualmente trasmissibili".

Secondo la dg Branca "è importante per noi metterci al servizio di tutti, specialmente dei ragazzi che affrontano una fase di crescita, mettendo a disposizione i nostri professionisti e la nostra esperienza in un momento molto delicato. Ringrazio l'Omceo (l'ordine dei medici, ndr) che ci ha messo in contatto con la Città metropolitana per essere in grado di metterci al servizio della cittadinanza, e con questo protocollo gettoamo tutte le basi per fare un buon lavoro. Saremo un centro di informazione per la prevenzione e il counseling sull'alimentazione, che sembra un aspetto secondario ma invece e' il centro della vita di ognuno di noi". La direttrice dello Spallanzani ha spiegato ai ragazzi presenti che "potrete usufruire del servizio per qualsiasi tipo di suggerimento o aspetto della vostra vita: sarete ascoltati, consigliati e se necessario presi in carico o indirizzati a professionisti".

Oggi, ha concluso la vicesindaca Zotta, "è una giornata importante che conclude un percorso iniziato con l'Omceo su un tema fondamentale per ragazzi e adolescenti e se ne inizia un altro, pratico e concreto, che vi coinvolgerà in un percorso di formazione e collaborazione con lo Spallanzani, che mette a disposizione la sua competenza per dare supporto a ragazzi e famiglie. Grazie alla sindaca e alla dottoressa Branca per la fiducia nel percorso".