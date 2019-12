Sanità, con il messaggio di conferma delle visite recuperate 13mila prenotazioni

L'sms di conferma degli appuntamenti delle prestazioni sanitarie regionali tramite il Recup ha permesso di recuperare oltre 13mila prenotazioni, il 5 per cento del totale. Lo comunica l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato con una nota. "Una novità assoluta e un servizio che prima non esisteva e che, solamente nell’ultimo mese, ci ha permesso di recuperare il 5% delle prestazioni che altrimenti sarebbero andate perse poiché vi è una pessima abitudine di effettuare le prenotazioni e poi non presentarsi", dichiara in una nota.

"Su un totale di 270 mila sms inviati infatti oltre 13 mila sono state le prestazione per le quali è stata effettuata la disdetta semplicemente rispondendo all’sms e che quindi sono state messe nuovamente a disposizione del sistema". Nello specifico "viene inviato automaticamente al cittadino un Sms con data e orario della prestazione sanitaria prenotata e quest’ultimo deve confermare la sua presenza o eventualmente comunicare la disdetta. In caso di disdetta la prenotazione viene rimessa immediatamente a disposizione nel sistema Recup. Un servizio molto importante che ci permette di ottimizzare le agende e di recuperare prestazioni che altrimenti sarebbero andate perse".