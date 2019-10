Sanità, l'ospedale Fatebenefratelli premiato per il progetto 'Stop ictus'

Il progetto 'Stop Ictus: controlla il battito, nel cuore di Roma' dell'ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina si è aggiudicato il prestigioso premio Forum PA sanità 2019. L'iniziativa è risultata tra le migliori di "Connected Care", vincitore della categoria "strutture della sanità pubblica e privata", in grado di rispondere ai bisogni di salute del paziente attraverso nuove tecnologie e nuovi modelli organizzativi.

Come si legge in una nota, il nosocomio ha condotto di recente un'operazione di screening e di sensibilizzazione sulle aritmie cardiache per la prevenzione dell'ictus da fibrillazione atriale, mettendo gratuitamente a disposizione degli over 65 un esame gratuito del battito in 30 secondi, attraverso un Applewatch (dispositivo medico approvato da FDA CE), che, applicato al polso, ha permesso di misurare il ritmo del cuore di circa 4500 pazienti in 2 giorni, e di inviare i tracciati direttamente al Centro Aritmie dell'Ospedale che ha potuto gestire in via telematica i referti.

L'importante riconoscimento per il Fatebenefratelli è avvenuto al Talent Garden Roma Ostiense, nuovo polo digitale della Capitale, al termine delle due giornate organizzate dal Forum PA per mettere a confronto realtà ed istituzioni impegnate nel mondo della salute sulla nuova frontiera dell'innovazione sostenibile del sistema sanitario: la 'Connected Care'. Attraverso le nuove tecnologie e i nuovi sistemi digitali, questo modello di cura abilita la condivisione delle informazioni cliniche dei pazienti tra i professionisti del processo terapeutico per la gestione non ospedalizzata del paziente anziano e fragile.

"Sono circa 850 mila i casi diagnosticati in Italia ogni anno per la fibrillazione atriale, la piu' temuta delle aritmie cardiache", spiega Stefano Michelini, Direttore Generale dell'Ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina. "In particolare, un ictus su 4 è causato da questa patologia cardiaca, che nel 24% dei casi non manifesta sintomi, soprattutto nelle fasce di età più avanzata".