Pediatri nel week end e nei festivi: da giugno via al progetto della Regione Lazio

I cittadini del Lazio potranno avere assistenza pediatrica anche nel weekend e nei giorni festivi. Si potrà fare una visita, ma anche richiedere certificati e prenotare le prestazioni urgenti. Un nuovo servizio che dopo una prima fase di sperimentazione diventa ora stabile. Dopo l’apertura delle 16 Case della Salute e dei 31 ambulatori di cure primarie aperti nel weekend e nei giorni festivi si potrà avere l’assistenza pediatrica negli ambulatori di continuità assistenziale aperti nel weekend e nei giorni festivi.

Dopo una prima fase di sperimentazione, partirà infatti nel mese di giugno il servizio con i pediatri di libera scelta negli ambulatori di continuità assistenziale. "I primi dati della sperimentazione", spiega la Regione Lazio, "sono stati davvero incoraggianti e positivi con oltre 1.100 accessi registrati in pochi giorni in occasione delle ultime festività natalizie. Il servizio dei pediatri diventa ora stabile e anzi si estende su base volontaria in 5 presidi di Roma Capitale e sono in via di definizione ulteriori 4 presidi, uno in ciascun capoluogo di provincia, per garantire l’assistenza su tutto il territorio regionale anche il sabato, la domenica e nei festivi.

I pediatri negli ambulatori di continuità assistenziale, come già avvenuto per i medici di medicina generale, saranno collegati in cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali per poter così condividere le informazioni a partire dall’Anagrafe vaccinale e avranno inoltre la possibilità di prenotare direttamente le prestazioni urgenti. I pediatri promuoveranno inoltre l’adesione agli screening, alle vaccinazioni e ai corretti stili di vita e per i bambini dai 6 ai 9 anni potranno rilasciare il certificato medico sportivo per attività non agonistica (una sola volta l’anno) senza costi aggiuntivi per le famiglie.

“Abbiamo avviato una vera rivoluzione della Rete di assistenza aprendo gli ambulatori di continuità assistenziale dei medici di medicina generale nel weekend e nei giorni festivi e ora con questo accordo stiamo estendendo e rendendo stabile il servizio per garantire anche l’assistenza pediatrica”, commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Stiamo creando una Rete territoriale nuova che prima non esisteva, per i cittadini e i più deboli per far sentire loro che il sistema sanitario regionale è presente e vicino alle loro esigenze. – continua Zingaretti – Avere un pediatra il sabato o la domenica e nei giorni festivi nell’ambulatorio da un senso di sicurezza e aumenta la qualità delle cure. Voglio ringraziare i pediatri per questo servizio che ci permetterà insieme di costruire un nuovo modello di promozione e tutela della salute. I buoni risultati raggiunti in termini di accessi ci dimostrano quanto i cittadini siano attenti alle nuove opportunità sul territorio e che la strada intrapresa è quella giusta. La prossima sfida che dovremo affrontare sarà il potenziamento dell’assistenza domiciliare”.