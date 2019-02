Ospedale San Carlo di Nancy, inaugurato nuovo reparto di radiologia con una Tac di ultima generazione

Una Tac di ultima generazione per l'inaugurazione del nuovo reparto di radiologia dell'Ospedale San Carlo di Nancy. La struttura, con la TC Revolution 512 slice, nome tecnico Revolution CT, diventa così la prima struttura laziale ad accreditare questa tecnologia con il SSN, mettendola a disposizione di tutti i pazienti che possono prenotare gli accertamenti di cui necessitano in regime di convenzione o privatamente.

"La TC Revolution è il fiore all’occhiello del nuovo reparto di Radiologia, punto di riferimento per il territorio" commenta il Dott. Massimiliano Sperandio, responsabile dell’Unità di Diagnostica all’Ospedale San Carlo di Nancy. "Questa TAC di ultima generazione ci permette di indagare un ampio spettro di patologie in tempi ridotti puntando sulla prevenzione e di aumentare il comfort per il paziente che può beneficiare anche di invasività nulla".

Come viene spiegato in una nota diramata dalla struttura romana di GVM Care & Research, "la TC Revolution, sviluppata da GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, è in grado di effettuare uno studio completo di patologie che riguardano tutti i distretti corporei, dal cervello fino ad arrivare al piede (per la valutazione delle complicanze vascolari dovute al diabete). Permette infatti di scansionare le patologie cardiovascolari, di effettuare la colonscopia virtuale, lo screening del tumore al polmone, lo studio di protesi articolari riducendo gli artefatti metallici, lo studio del circolo intracranico per escludere aneurismi cerebrali e lo studio delle patologie oncologiche".

Spiegano dalla struttura romana: "Sono molteplici i vantaggi per il paziente a partire da una riduzione dell’82% della quantità di radiazioni erogate rispetto all’imaging tradizionale. La dose di mezzo di contrasto impiegata per gli esami cardiovascolari è ridotta e anche i tempi di acquisizione delle immagini si abbreviano notevolmente".

Oltre alla TC Revolution, il nuovo reparto è dotato di una Risonanza Magnetica (RM) di ultima generazione. Si tratta di un’apparecchiatura con una struttura di ampio respiro, che riduce il classico effetto claustrofobico; inoltre il tubo all’interno del quale si svolge l’esame è più corto rispetto alle strumentazioni tradizionali e permette quindi, per la gran parte degli esami, di riuscire a mantenere la testa del paziente fuori dalla macchina. A completare il reparto dell’Ospedale San Carlo di Nancy "troviamo il resto della radiologia tradizionale".