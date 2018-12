Sanità: 80 medici ogni giorno nei 34 ambulatori aperti, il piano straordinario fino al 1 gennaio

Da domani sabato pomeriggio e fino alle 19 di martedi 1 gennaio, ogni giorno, saranno in campo 70 medici di famiglia e 10 pediatri per garantire l'assistenza sanitaria territoriale a Roma e nelle province del Lazio. Tanti saranno infatti quelli che turnerranno nei 34 ambulatori di medicina generale aperti nei giorni prefestivi dalle 14 alle 19 e nei festivi dalle 10 alle 19. In 8 di questi sarà presente anche il servizio pediatrico, il tutto parallelemente al servizio consueto della Continuta’ assistenziale (ex guardia medica) al n. 06 570 600

Il circuito degli Ambufest fino ad oggi è stata utilizzato da 340mila utenti mentre altri 10mila sono stati i minori visitati negli 8 ambulatori pediatrici. Si tratta di un sistema capillare che svolge la doppia funzione di filtro per drenare gli accessi ai pronto soccorso e, nello stesso tempo, dare un servizio di prossimità ai cittadini.

"Questa rete registra un alto gradimento da parte dei cittadini - dice Pierluigi Bartoletti segretario della Fimmg la Federazione Itlialiana Medici di Famiglia di Roma e vice presidente dell'Ordine dei medici di Roma e provincia - perché fornisce una risposta concreta, immediata e di facile accesso ai bisogni di assistenza nei week e in occasione di ogni festività e dunque anche a Natale e Capodanno. La sua estesa ramificazione è resa possibile dalla disponibilità a lavorare da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, come pure degli infermieri, e dei colleghi della Continutà assistenziale. Ciò rinsalda il fondamentale legame di fiducia di queste figure con gli assistiti e conferma il loro ruolo determinate per la costruzione di un efficiente, moderno e avanzato sistema di sanità territoriale".