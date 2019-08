Stefano lotta contro un tumore al pancreas: "Aiutatemi a curarmi"

"Un tumore al corpo coda del pancreas, di 4,4 centimetri. L'ho scoperto per caso, durante un controllo medico. Eppure fino a quel giorno stavo bene". Inizia così l'appello di Stefano Zazzetta, che vive a Isola Sacra, frazione del comune di Fiumicino.

"Il 23 novembre 2018 è stato il mio ultimo giorno di lavoro: da quel momento è cambiato tutto. Sono stato ricoverato al Gemelli e da lì ho cominciato un percorso di chemioterapie e radioterapia”. Nove mesi di cure che non hanno però dato i risultati sperati: il tumore continua ad essere della stessa dimensione e non operabile chirurgicamente. "Vorrei vederlo diminuire – scrive Stefano su GoFundMe – anche di soli pochi millimetri, per potermi operare ed avere più certezze per il futuro".

In associazione alle terapie tradizionali Stefano vorrebbe intraprendere un percorso di ipertermia oncologica: "Attraverso l’uso di campi elettromagnetici a radiofrequenza l’organo bersaglio è riscaldato fino ad una temperatura vicina o superiore ai 43°C, per circa 60 minuti – spiega Stefano Zazzetta – Il calore potenzia gli effetti della radioterapia e della chemioterapia sul tumore senza aumentare gli effetti collaterali, permettendo un significativo miglioramento nel controllo della crescita tumorale".

Questa terapia ha un costo di 2.500 € per dieci sedute: "Purtroppo la mia situazione economica non è facile perché gli integratori alimentari, asse portante della chemioterapia e radioterapia, non sono passati dal Servizio Sanitario e sono quindi tutti a spese mie, ed inoltre non lavorando il mio stipendio si è ridotto a causa della perdita di indennità e buoni pasto".

Per questo motivo Stefano ha lanciato una raccolta fondi: "Ogni donazione potrebbe essere un contributo fondamentale per potermi permettere questa cura”.

La campagna è raggiungibile al link www.gofundme.com/ipertermia- oncologica-stefano-zazza