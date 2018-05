Umberto I: aspetta trapianto e muore in ospedale, Pm indaga sul decesso di un 20enne

E’ stata disposta l’autopsia di Giuseppe Esposito, 20 anni, deceduto il 17 maggio scorso mentre si trovava ricoverato al reparto trapianti-terapia intensiva del Policlinico Umberto I. Il Pubblico Ministero Roberto Felici, titolare del fascicolo al momento senza indagati, ha anche ordinato il sequestro del macchinario a cui era affidato il giovane, affetto da fibrosi cistica toracica.

Giuseppe Esposito morto al Policlinico Umberto I

Secondo quanto ricostruito dai familiari nella denuncia il giovane era ricoverato nel reparto dal 5 maggio scorso per effettuare una serie di analisi al fine di verificare la possibilità di effettuare un trapianto di polmoni. "Mio fratello era lucido e vigile – racconta ai cronisti la sorella Michela – ma dopo avere effettuato la tracheotomia ed esami clinici, a partire dalla sera di domenica 13 maggio le sue condizioni sono cominciate a peggiorare".

Aspetta trapianto e muore in ospedale

Il quadro si sarebbe compromesso la notte del 16 maggio. "Intorno alle due di notte – prosegue ricordando la sorella, difesa dall’avvocato Valerio Tamburini – Giuseppe invia un messaggio a mia madre chiedendo di denunciare tutti, che lo stavano uccidendo. Ci siamo precipitati in ospedale e abbiamo appurato che i sanitari stavano effettuando le cure e che il problema era legato al macchinario, l’Ecmo che serve per abbassare il livello di anidride carbonica nel sangue, a cui doveva essere sostituito il filtro".

La denuncia dei familiari di Giuseppe Esposito

E quindi "alle sette di mattina del 17 maggio – aggiunge sorella del giovane – siamo stati informati che la situazione era drammaticamente precipitata: ci hanno fatto entrare nel reparto e alle 7.20 è stata dichiarata la morte di Giuseppe". I familiari chiedono che venga fatta chiarezza. “Vogliamo capire perché Giuseppe è morto e se ci sono state negligenze da parte dell’ospedale nelle cure e nelle terapie utilizzate".

Audit clinico richiesto dalla Regione Lazio

In relazione al decesso di Giuseppe Esposito l'assessora alla Sanità e Integrazione socio-sanitari della Regione Lazio ha annunciato in una nota di aver chiesto "al Centro Regionale Rischio Clinico (CRRC) di effettuare un audit clinico in merito al caso del ragazzo deceduto presso il Policlinico Umberto I di Roma. La relazione aiuterà ad avere un quadro completo della situazione".