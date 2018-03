Al Fatebenefratelli arriva la app che connette h24 i genitori ai bimbi ricoverati

"Queste sono le più grandi soddisfazioni che si possono avere in un mestiere come il mio. La soddisfazione di vedere partire un progetto del genere, che serve a far star bene i bambini e soprattutto le famiglie dei bambini che non stanno bene. La felicità è grande. Sono queste le gioie che può darti questo mestiere oltre all'applauso del pubblico".

Con queste parole Fiorello ha inaugurato a Roma la nuova Terapia Intensiva Neonatale (Tin) del Fatebenefratelli all'Isola Tiberina ristrutturata e potenziata anche grazie ai contributi raccolti con le serate di solidarietà promosse dall'artista. L'eccellenza della Tin - rinnovata attorno alle esigenze della famiglia e del bambino - ha una novità assoluta in Italia: la tecnologia 'Screen to screen' di Philips, una soluzione video con un collegamento wifi per assicurare, anche a distanza, il contatto di genitori e familiari con i piccoli pazienti attraverso tablet o smartphone.

Presenti all'inaugurazione fra Pascal Ahodegnon, legale rappresentante e vicepresidente operativo del Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, e Marco Longo, direttore generale dell'ospedale.

Questa nuova Terapia Intensiva Neonatale del Fatebenefratelli è la prima nel Lazio accessibile ai genitori H24 e assiste ogni anno circa 600 bambini, di cui 400 prematuri. La nuova area di 500 mq, con 16 culle per il ricovero intensivo e 13 per il non intensivo, si presenta come un grande spazio aperto, con un sistema di monitoraggio centralizzato che favorisce un controllo più efficace dei piccoli da parte degli operatori sanitari e creando un ambiente più confortevole anche per la permanenza stessa dei genitori.

L'accesso, monitorato dagli operatori sanitari, potrà essere esteso anche a nonni e parenti, che, su invito dei genitori, potranno condividere un collegamento di massimo 20 minuti. Tra gli altri interventi ad alta tecnologia, l'installazione di un monitor centrale di controllo dei neonati, realizzato per intervenire tempestivamente sulle minime variazioni dei parametri vitali, primo passo per un sistema informativo di reparto che permetterà un monitoraggio del posto letto con l'integrazione di applicativi in grado di fornire anche dati di laboratorio, immagini in formato digitale (Digicom) e applicazioni basate su Web, quali radiografie, scansioni e risonanze magnetiche.

"Il progetto della nuova Tin, studiata e costruita attorno alle molteplici esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, si inserisce in quel percorso di rilancio e crescita intrapreso dal nostro ospedale già da qualche anno - ha dichiarato fra Pascal Ahodegnon - all'insegna dell'eccellenza e dell'innovazione, per realizzare sempre più un modello assistenziale umanizzato. Da noi la persona è al centro delle cure nella sua totalità in linea con quei valori di Ospitalità e Accoglienza che da oltre 500 anni caratterizzano l'opera portata avanti dall'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio".

"Sono orgoglioso di questo importante progetto in cui Philips ha portato le proprie competenze in ambito tecnologico e le ha messe a disposizione di un partner all'avanguardia come l'ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina per costruire una collaborazione strategica a lungo termine molto innovativa per il panorama sanitario italiano" ha detto Stefano Folli, ceo presidente di Philips Italia, Israele e Grecia. "Abbiamo studiato insieme all'ospedale una soluzione tailorizzata, concretizzando un vero e proprio modello di Family-Centered Care, una cura senza barriere che coinvolge in un unico processo bambini, familiari, medici e staff sanitario, e risponde allo steso tempo alle esigenze di efficienza e sostenibilità a cui oggi ogni struttura ospedaliera deve far fronte" ha concluso.