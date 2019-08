Sanità: Regina Elena, al via raccomandazioni su pazienti con epilessia tumorale

Un’ importante consapevolezza per la medicina, nella ricerca della cura tumorale è stata resa concreta presso l’ospedale di Roma Regina Elena. I pazienti con epilessia tumorale, infatti, presentano un profilo terapeutico complesso e richiedono un approccio unico e multidisciplinare. Alla luce di questa considerazione sono state pubblicate le prime raccomandazioni a livello mondiale sul trattamento e la presa in carico del paziente con epilessia secondaria a tumore cerebrale

I dati e i progressi della ricerca

Il lavoro è stato pubblicato su Neurological Sciences dal gruppo della LICE (Lega Italiana Contro l'Epilessia), coordinato da Marta Maschio, responsabile del Centro Epilessia Tumorale dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e da Francesco Paladin direttore della U.O.C. di Neurologia dell'ospedale Santissimi Giovanni e Paolo di Venezia. Fino ad oggi, non esistevano raccomandazioni, ne' nazionali ne' internazionali, relative a questa patologia. L'epilessia sintomatica dei tumori cerebrali costituisce il 6-10% di tutti i casi di epilessia e il 12% dell'epilessie acquisite ed è il sintomo più comune nei pazienti con tumore cerebrale. Rappresenta infatti il sintomo d'esordio nel 20-40% dei pazienti, mentre in un ulteriore 10% comparirà nel corso della malattia. Complessivamente, la frequenza delle crisi epilettiche nei pazienti varia dal 35% al 70% in base al alla tipologia e alla localizzazione della neoplasia

L’importanza di un corretto percorso diagnostico

“La disabilità causata dall'epilessia” come dichiara Gennaro Ciliberto, Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, “aggrava significativamente le conseguenze della malattia oncologica e implica alti costi sociali e individuali”. Per tale motivo, la corretta presa in carico globale di questi pazienti è essenziale per il mantenimento di una dignitosa qualità di vita". I risultati raggiunti, grazie al lavoro d'equipe di 35 specialisti italiani neurologi che s’interessano dei fenomeni di malattie epilettiche, offrono direttive sulle procedure da adottare per un corretto percorso diagnostico e terapeutico, valutando a fondo le indicazioni, i rischi e i benefici. Marta Maschio e Francesco Paladin spiegano che gli obiettivi primari sono di fornire direttive sulle procedure da adottare per un corretto percorso diagnostico e terapeutico del paziente con epilessia tumorale, valutando indicazioni, rischi e benefici, con particolare riferimento alla definizione dell'iter decisionale relativo al trattamento antiepilettico

La cura innovativa

Per prima cosa è emersa una forte raccomandazione a non scegliere i farmaci antiepilettici di vecchia generazione, perché sono in grado di indurre gli enzimi epatici e quindi accelerare la eliminazione dall'organismo di molti farmaci. Hanno pertanto la capacità di interferire con le terapie oncologiche. Vanno presi in considerazione come prima scelta terapeutica i farmaci di nuova generazione

Cosa raccomandano i medici

Gli esperti raccomandano inoltre di non effettuare la profilassi antiepilettica, in assenza di crisi, sia nei tumori cerebrali primari che nelle metastasi. Inoltre, è emerso che non ci sono prove che l'efficacia di un antiepilettico rispetto ad un altro sia influenzata dal tipo istologico o dalla localizzazione del tumore

Analisi degli esperti

Dall'analisi della letteratura scientifica emergono invece dati contrastanti o carenti in merito alla scelta della strategia terapeutica in caso di inefficacia o effetti collaterali del farmaco antiepilettico di prima scelta e alla tempistica per l'eventuale sospensione dei farmaci antiepilettici. Dall'analisi delle raccomandazioni emerge la consapevolezza che l'epilessia nei tumori cerebrali deve essere considerata molto più di un semplice sintomo del tumore stesso. Si evidenzia, infatti, come un approccio di squadra multidisciplinare e ben strutturato, con specialisti di diverse aree che affrontano tutti gli aspetti della vita del paziente, sia essenziale nella gestione della presa in carico dei pazienti