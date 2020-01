E' ora di dire basta alle morti di anziani negli ospedali: l'appello di Rita Fossatelli

Sono la Presidente ipovedente di una O.N.L.U.S., nata lo scorso anno per onorare la Memoria dei miei Ottimi Genitori, Entrambi, a distanza di circa venti anni l’Uno dall’Altra, Vittime, in definitiva e purtroppo, della Malasanità Ospedaliera! E’ certamente assai doloroso subire la perdita di un Ottimo Genitore: ma perderli addirittura Entrambi a causa della Malasanità Ospedaliera, non solo è molto più doloroso, ma il dolore stesso, con il tempo, anziché attenuarsi, diventa un macigno sempre maggiore, che appare persino sovrumano, da portare sulle proprie limitatissime spalle di esseri umani… Per capire bene l’entità di tale atroce, lacerante e indicibile sofferenza interiore, basterebbe ricordare le parole di ns Padre Dante che dice, giustissimamente, che “Intender non può chi non lo prova “….!

Quanto poi alla dabbenaggine di coloro che, assai superficialmente, dicono che “LA VITA CONTINUA COMUNQUE”, rispondo che gli uomini di valore, ove ci siano, quando perdono, a causa della Malasanità Ospedaliera, una persona cara, si adoperano in mille modi per impedire agli altri lo stesso, indicibile, tormento dell’anima, e si attivano persino sia per aiutare quanti hanno subito la perdita di un proprio caro a causa di tale Grave Problema Sociale, sia per far capire agli ignari che tale Problema riguarda tutti, perché tutti siamo sotto lo stesso cielo e tutti, se nessuno agisce subito per porre rimedio a quanto accade ormai da oltre vent’anni, lasciando passare invano ancora altri anni, potremmo un giorno finirne in trappola anche noi, proprio come tantissimi impotenti topi!

La Fondazione O.N.L.U.S. che rappresento combatte, tra l’altro, anche la Malasanità e ha già indetto al riguardo dei Convegni e persino, con grande sacrificio personale, Borse di Studio destinate a Universitari di qualsiasi Facoltà/ultimo anno o Neolaureati Italiani Indigenti ma Meritevoli, il cui REGOLAMENTO è visibile sul sito : www.fondoeelfos.it.

Ricordo che l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), intorno al 15 ottobre 2019, ha certificato addirittura l’”EMERGENZA MALASANITA’ “: eppure, a tutt’oggi, non sembra che la SANITA’ Ufficiale abbia fatto nulla per risolvere tale annoso, Gravissimo Problema Sociale… anzi, sembra non si sia neppure preoccupata di fingere d’interessarsene…!

Tuttavia spero esistano almeno Uomini - e Donne – di Buona Volontà che vogliano aderire a questo APPELLO-S.O.S., possono firmarlo on line tramite il sito della predetta o.n.l.u.s. www.fondoeelfos.it

