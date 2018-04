Domenica di prevenzione ai Castelli: test e visite gratutite all'Asl Roma 6

La Asl Roma 6, in collaborazione con il Comitato dei Comuni dell'Appia della Croce Rossa Italiana e il Comune di Genzano, organizza la 'Giornata della Prevenzione'. Domenica 8 aprile, dalle 8.30 alle 17, a piazza Tommaso Frasconi, gli specialisti e le strutture dell'azienda sanitaria dei Castelli e del Litorale saranno a disposizione per effettuare test di prevenzione oncologica. Il personale della Croce Rossa eseguira' controlli e visite mediche.

Un'intera domenica all'insegna della salute, in cui gli abitanti di tutto il territorio della Asl Roma 6 potranno usufruire di un'ampia varietà di servizi sanitari, completamente gratuiti e senza appuntamento.

Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 si effettuerà il test di prevenzione per il tumore del collo dell'utero, della mammella e del colon retto. Possono sottoporsi a questi esami le persone, che non hanno li hanno gia' effettuati negli ultimi 18 mesi. Inoltre solo chi ha tra 25 e i 64 anni puo' fare il pap test, mentre per la mammografia e l'esame per il tumore del colon retto la fascia d'età va dai 50 ai 74 anni.

Dalle 8.30 alle 13 sarà possibile effettuare il controllo della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, della brillazione atriale, del tasso glicemico e colesterolemico. Inoltre sara' possibile sottoporsi alle seguenti visite mediche: cardiologica, angiologica, nutrizionistica, pneumologica e audiometrica. Infine, il Comitato dei Comuni dell'Appia della Croce Rossa Italiana fara' una dimostrazione delle manovre salvavita pediatriche.