Diplomi da 'Care givers' a cento badanti grazie al corso di Asl Roma 1 e Comunità di Sant’Egidio

Cento diplomi da Care Givers sono stati consegnati ieri ad altrettante badanti che hanno frequentato il corso “Reimpariamo a prenderci cura gli uni degli altri” organizzato, per l'undicesimo anno consecutivo, da ASL Roma 1 e Comunità di Sant’Egidio.

130 ore di lezioni frontali e 30 ore di tirocinio e simulazioni pratiche per insegnare il modo più corretto per movimentare un paziente o assistere un proprio familiare, si legge nella nota della Asl Roma 1. Alle partecipanti sono state fornite anche nozioni sul corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari, nonché quelle di diritto, di demografia, di sociologia e di psicologia.

Quest'anno sono stati assegnati per la prima volta anche 32 “fast course caregiver” alle persone che lavorando non avevano la possibilità di frequentare l’intero ciclo di lezioni. Altra novità di questa edizione i 40 video di dimostrazioni pratiche (in italiano e in inglese) messi a disposizione sul sito della azienda sanitaria romana nella sezione dedicata al corso e sui social network della ASL Roma 1.

Alla cerimonia di consegna erano presenti Angelo Tanese, direttore generale della ASL Roma 1, Daniela Pompei, responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi agli immigrati, rifugiati e rom, Giancarlo Graziani e Alessandro Serenelli rispettivamente direttore e fisioterapista della UOC Medicina riabilitativa ASL Roma 1.

La partecipazione al corso è gratuita, previo test di ingresso sulla comprensione della lingua italiana. Le domande devono essere consegnate presso l'ambulatorio di Medicina riabilitativa dell'Ospedale Santo Spirito o presso la scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio (via di San Gallicano, 25 - Roma). Info su www.aslroma1.it