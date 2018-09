Da Aosta a Roma: una marcia per la ricerca Bambin Gesù

Una camminata di 50 km al giorno lungo la Via Francigena dall’8 al 23 settembre prossimi per raccogliere fondi in favore della ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative, condotta dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. E’ la marcia di Alessandro Ronald Sabelli, che insieme alla società dilettantistica Stone Tower ha creato il progetto Walk For Research. L’atleta, istruttore e personal trainer, è direttore del Dipartimento Sportivo dalla John Cabot University.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, quest’anno sarà a sostegno della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Il cronoprogramma della marcia prevede la partenza da Chatillon - Saint Vincent, in provincia di Aosta, con tappe previste anche a Pavia, Piacenza e Siena. Quindi, al termine di un percorso lungo ben 850 km, l’arrivo è programmato per domenica 23 settembre proprio all’Ospedale Pediatrico romano.

In questo lungo viaggio Alessandro non sarà solo. La sua camminata, infatti, sarà seguita dal pubblico presente ad ogni tappa. L’iniziativa verrà anche raccontata sui canali social della Onlus dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, attraverso i quali sarà possibile effettuare una donazione.

"Camminare è il viaggio più bello della mia vita – dichiara Alessandro Ronald Sabelli – poi donare e sostenere la ricerca, soprattutto se rivolta ai bambini, credo sia davvero la gioia più grande. Non scorderò mai una bambina di cinque anni e mezzo che aveva trascorso gran parte della vita al Royal Marsden: vedendomi arrivare nella sua scuola mi è venuta incontro e prendendomi la mano mi ha detto: ‘thank you’".