Dalla misurazione della glicemia alle manovre salvavita: Croce Rossa sabato a Piazza di Spagna

Sabato 15 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00 la Croce Rossa di Roma sarà in Piazza di Spagna con circa 150 volontari per una giornata di informazione sulle sue tante attività e per coinvolgere, in una delle più importanti piazze della Capitale, romani e turisti. Ci saranno stand allestiti ognuno per ogni area di attività: Salute - Emergenza - Principi e Valori - Sociale - Giovani - Sviluppo e un'ambulanza dove si potrà effettuare gratuitamente la misurazione della pressione e della glicemia.

Molte le iniziative dei Volontari che saranno in piazza e che mostreranno i principali interventi della CRI, dai soccorsi nelle emergenze alla donazione del sangue, alla salute e alla prevenzione attraverso corretti stili di vita, al truccabimbi per i più piccoli, alle manovre di disostruzione pediatriche delle vie aeree e tanto altro.

Alle 16.30, poi, ci sarà l'evento più atteso della giornata. Circa 100 Volontari si cimenteranno in una dimostrazione collettiva di manovre salvavita, la rianimazione cardiopolmonare, accompagnati dalla musica.

"Quella di sabato sarà una giornata di festa per tutti noi Volontari che operiamo quotidianamente sul territorio di Roma", dice la Presidente Debora Diodati. "Essere presenti dove serve è uno dei nostri obiettivi. Giornate come questa ci danno modo non solo di informare ma anche di condividere le nostra attività con i cittadini romani".