Prati, Alfonsi al consultorio di viale Angelico: "Nella nuova struttura un servizio specifico per le adolescenti"

La presidente del I municipio, Sabrina Alfonsi, gli assessori alle Politiche sociali, Emiliano Monteverde, e alle Politiche giovanili, Cinzia Guido, e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese, hanno visitato questa mattina il consultorio di viale Angelico 28, a Prati, uno spazio aperto di recente in sostituzione della vecchia struttura di via Angelo Emo. Come spiega una nota del municipio con il passaggio da una struttura all'altra l'offerta è stata ampliata con due servizi: uno dedicato a donne adulte e uno pensato per le adolescenti.

“Desideriamo valorizzare i servizi dedicati alle donne, alle adolescenti, alle famiglie, ai singoli e crediamo che i consultori siano una ricchezza per il territorio e una risorsa che va potenziata e valorizzata" dichiarano la presidente del municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi e l’Assessore alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde.

"Le strutture di prossimità svolgono un ruolo essenziale nella cura delle persone, in ogni fase della vita - dall'adolescenza all'età adulta, sotto ogni profilo, educativo, clinico, psicologico. Una rete integrata di servizi che da oggi trova un nuovo spazio sul territorio al servizio delle donne, pensata per prendersi cura e prendere in carico le pazienti, seguendole in ogni fase della vita: dall’adolescenza all’età adulta, con percorsi specifici dedicati alla gravidanza, al pre e post parto, alla consulenza psicologica e terapeutica, con screening oncologici. Ginecologa, pediatra, ostetrica, infermiere, psicologa: un team dedicato delle donne".

A questi servizi offerti dalla Asl Rm1, si aggiunge il Centro Anti Violenza “Mariella Gramaglia” presso la sede del Municipio Roma I Centro in Circonvallazione Trionfale 19: "Oggi abbiamo scoperto le targhe dedicate al centro, che è parte integrante di una rete socio-sanitaria di assistenza dedicata alle persone e in particolare alle donne, ai giovani e alle famiglie, per renderlo sempre più visibile".