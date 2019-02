Asl Roma 1, al via la campagna di prevenzione 'Si scrive screening, si legge salute'

Parte oggi la campagna di prevenzione 'Si scrive screening, si legge salute' dedicata ai percorsi di screening citologico, mammografico e del colon retto. Come spiega la Asl Roma 1, l'obiettivo del progetto, che viene portato avanti grazie alla collaborazione di Federfarma Roma, è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione, attraverso la diffusione di materiale informativo e counseling proprio nei presidi di zona più frequentati dai cittadini.

Il progetto infatti prende avvio nelle farmacie della Asl Roma 1 con alto bacino di utenza e si svilupperà successivamente in tutto il territorio della Azienda Sanitaria. Seguendo un calendario di appuntamenti, in una serie di farmacie verrà allestito un corner dedicato con personale specializzato della Asl per consulenza, informazioni e appuntamenti di screening.

Gallery