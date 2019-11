Sanità, approvato piano di sorveglianza dei lavoratori ex esposti ad amianto

La Regione Lazio ha approvato Linee di indirizzo per un programma regionale di assistenza e sorveglianza sanitaria agli ex esposti ad amianto. Si tratta di un documento tecnico regionale che ha recepito l'intesa tra il Governo e le Regioni in merito. Il provvedimento è stato redatto dal tavolo tecnico regionale composto dalle Asl, Inail e il Dipartimento di Epidemiologia (DEP) per razionalizzare la gestione della sorveglianza sanitaria.

"Assicuriamo ai 4.800 soggetti riconosciuti da INAIL come ex esposti all'amianto" spiega l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato "un percorso facilitato di accesso alle prestazioni. Parte un Piano triennale che vede in una prima fase il controllo generale effettuato dagli ambulatori di medicina del lavoro presso le Asl, una seconda fase di controllo mirato con ulteriori esami diagnostici ed infine una fase di controlli periodici presso le Asl di riferimento. Le prestazioni per i soggetti sono erogate in esenzione (esenzione codice D01)".