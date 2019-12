Sanità, dalla Regione 20 milioni di euro per l'assistenza domiciliare agli ultra 65enni

Un investimento da 20 milioni di euro con l'obiettivo di raddoppiare l'Assistenza domiciliare integrata regionale dei pazienti over 65 anni. Parte il 1 gennaio del 2020 quella che l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha definito una "vera e propria rivoluzione".

Tra le novità annunciate l'addio alle gare al massimo ribasso per sostituirle con il sistema di accreditamento delle strutture che erogano servizi domiciliari e anche un percorso di utilizzo di sistemi tecnologici avanzati. "Questo", continua l'assessore, "ci permetterà di garantire i migliori standard qualitativi del servizio offerto all’utenza. Offrire un sistema di cure domiciliari migliori e dall’elevata qualità assicura maggiore serenità per il paziente e per i loro famigliari. Se vogliamo offrire risposte alle crescenti richieste sanitarie di una popolazione che invecchia sempre di più dobbiamo accelerare sull’Assistenza domiciliare e sulla Telemedicina".

Come spiega l'assessore, nel Lazio ci sono 26mila pazienti ultrasessantacinquenni seguiti in assistenza domiciliare. Obiettivo, ha spiegato, è raddoppiare questo numero. "Esperienze importanti di Telemedicina, soprattutto per il monitoraggio dello scompenso cardiaco e dei parametri vitali. Ma abbiamo bisogno di dare una accelerazione perché è questa la sanità del futuro che consente maggiore appropriatezza, riduzione dei costi e dei trasporti per i cittadini".