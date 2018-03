Asl Rm6: in arrivo 122 nuove attrezzature per lo screening

È stato pubblicato il bando per le attrezzature destinate al potenziamento e all’ammodernamento tecnologico dei programmi di screening delle aziende sanitarie locali: si tratta di 122 macchinari di ultima generazione, fra cui mammografi digitali con tomosintesi e stereotassi, colonscopi e colonne endoscopiche hd, ed ecografi alta fascia. La Asl Roma 6 è stata designata azienda capofila e sta procedendo all’acquisto per conto di tutte le asl del Lazio.

Il bando rientra nel fondo di 13,6 milioni di euro, stanziato dalla Regione, per il potenziamento delle attività di prevenzione per la donna e il bambino, per l’incremento dei consultori e per i programmi di screening legati alla diagnosi precoce delle patologie oncologiche.

Queste le principali attrezzature che andranno a potenziare la Sanità dei Castelli e del litorale: 3 mammografi digitali diretti, 1 mammografo digitale con tomosintesi e stereotassi, 3 ecografi alta fascia, 2 colonscopi hd, 1 colonna endoscopica hd, 1 video colposcopio digitale. Fra i mammografi, uno sarà posto in un’unità mobile, in modo da consentire alla Asl Roma 6, che già effettua lo screening mammografico con ambulatori itineranti, di essere ancora più presente nel territorio e più vicina alle cittadine.