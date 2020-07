Sanità, riaprono gli 'Ambufest': gli ambulatori per le cure pediatriche nei week-end

Dopo le chiusure dovute all'epidemia a Roma e nel Lazio riaprono gli 'Ambufest', gli ambulatori per le cure pediatriche primarie pensati per dare un servizio alle famiglie anche nei giorni festivi. Lo comunica con una nota la Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). Gli spazi erano stati aperti nelle Asl territoriali per offrire assistenza nei weekend e nei giorni festivi, con lo scopo anche di alleggerire la pressione sui pronto soccorso. I presidi saranno aperti dalle 14 alle 19 nei prefestivi, mentre sabato domenica e festivi dalle 10 alle 19.

Si legge nella nota: "Riaprono i battenti per questa estate dove le norme di distanziamento sociale saranno il filo conduttore delle nostre vacanze e i pediatri di libera scelta della Fimp Roma e Lazio garantiranno, come sempre, la loro presenza negli ambulatori e saranno un riferimento per qualsiasi patologia: dalla febbre, al caso dermatologico, al consulto pediatrico e contemporaneamente fare da filtro per le urgenze".

“Le visite sono state riprese in questo mese”, afferma la dottoressa Teresa Rongai, segretario Fimp Roma - Lazio, “si possono effettuare anche quelle febbrili, dopo un pretriage con l’infermiere, e si valuterà se il bambino può essere visitato presso l’ambulatorio o rinviato presso altri centri dove deve effettuare il tampone per il Covid19”.

Gli ambulatori di consulenza pediatrica aperti attualmente a Roma sono:

RM1: Via Frà Albenzio,10 (presso Casa della Salute Prati-trionfale) e ASL Via Lampedusa, 23 (presso Poliambulatorio Montesacro – Talenti)

RM2: Via Nicolò Forteguerri, 4 (presso Casa della Salute Santa Caterina Della Rosa)

RM2: Via Camillo Sabatini snc, presso il Poliambulatorio Eur-Laurentino-Torrino

RM2: Via della Tenuta di Torrenova,138 (presso Casa della Salute) Tor Vergata-Torre Angela

RM3: Lungomare Paolo Toscanelli, 230 (presso Casa della Salute di Ostia) Fuori Roma:

Viterbo: Via Enrico Fermi, 15 – (presso la Cittadella della Salute) Frosinone: Ex Ospedale Umberto I, a viale Mazzini

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’ ambulatorio pediatrico all’ interno della ASL RM5 di Colleferro a via degli Esplosivi 9 si accinge alla riapertura l’11 luglio, mentre è temporaneamente sospeso il poliambulatorio in viale Lionello Matteucci, 9 a Rieti.