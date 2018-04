Ospedale Nuovo Regina Marghertia: Il dottor Angelo Zullo eletto consigliere nazionale Aigo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Il dott. Angelo Zullo, gastroenterologo dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma dal 2002, è stato eletto consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti Ospedalieri (AIGO), la principale società scientifica del settore che raccoglie duemila specialisti in tutte le regioni italiane. Il rinnovo delle cariche è avvenuto nel corso del recente Congresso nazionale delle malattie digestive, tenutosi a Roma, in occasione del quale Giuseppe Milazzo ha iniziato il suo mandato di presidente nazionale AIGO. All'interno dell'Associazione, il dottor Zullo è stato coordinatore del Comitato scientifico nazionale e poi del Comitato per la qualità. Il dottor Zullo, nato a Campobasso nel 1966, si è laureato in medicina nel 1991 e specializzato in gastroenterologia ed endoscopia nel 1995. E’ stato relatore in oltre 100 congressi scientifici ed è autore e co-autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche. I suoi temi specialistici di interesse sono l’infezione da Helicobacter pylori, le lesioni precancerose gastriche, il linfoma gastrico e la diverticolosi del colon. L’Associazione Italiana Gastroenterologi ed endoscopisti digestivi Ospedalieri (AIGO) raccoglie da quasi cinquant'anni gli esperti di gastroenterologia ed endoscopia digestiva che operano negli istituti ospedalieri italiani. Suoi obiettivi sono la tutela della disciplina e dei suoi specialisti e la promozione della conoscenza, della prevenzione, della cura e della riabilitazione delle malattie gastroenterologiche. Fondata a Roma nel 1969, l’associazione riunisce oggi 2000 associati provenienti da tutte le regioni italiane.