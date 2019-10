Sanità, il Policlinico Gemelli apre un ambulatorio a San Basilio

Aprirà in via Pollenza 4, a San Basilio, il pirmo 'Punto Gemelli', una struttura ambulatoriale esterna del Policlinico Universitario Gemelli Irccs. Nella nuova struttura verranno effettuate visite specialistiche e svolte attività clinico diagnostiche e laboratoristiche erogate non in convenzione con il Ssn. Il 'Punto Gemelli' di San Basilio sarà inaugurato sabato 26 ottobre, alle ore 11.00, con l'intervento di Giovanni Raimondi, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.

Il "Punto Gemelli" erogherà servizi di laboratorio e servizi di diagnostica in regime privato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30 (tel. 06 66199090). La struttura ambulatoriale, dove opera un'equipe di specialisti del Gemelli, si sviluppa su una superficie di 500 metri quadrati dedicati interamente ad attività sanitaria, articolata in tre aree specifiche: diagnostica per immagini effettuata a mezzo TC64 e RM1, 5T; diagnostica per immagini a mezzo RX, TC-Con Bine, Mammografo, MOC, 3 ecografi di cui uno specializzato per ginecologia; laboratorio analisi cliniche.