Ai tempi del Coronavirus al Fatebenefratelli il progetto di sostegno all'allattamento si fa online

Un collegamento video per sostenere le neo-mamme con l'allattamento. E' l'iniziativa messa in campo dalle ostetriche del Fatebenefratelli ai tempi del Covid-19. Si tratta di “Storie di latte”, il tradizionale progetto di sostegno all’allattamento al seno del Fatebenefratelli-Isola Tiberina che ora sarà disponibile in collegamento video.

Come si legge in una nota diffusa dall'ospedale dell'isola Tiberina, calendario di appuntamenti fissi di condivisione tra mamme in attesa, con bimbi appena nati o fino ai 2 anni di età, supportati dalla competenza delle ostetriche dell’Ospedale per aiutare le donne che desiderano allattare fornendo incoraggiamento, sostegno, informazioni.

Il prossimo appuntamento, come sempre aperto e gratuito, giovedì 16 aprile, dalle ore 16 alle 18 (questo il link al quale sarà accessibile https://us04web.zoom.us/j/78566117500) per ricevere consigli e condividere competenze in compagnia di altre donne, con l’ausilio delle ostetriche Francesca Angelini e Chiara Crociani. L’iniziativa continuerà anche nelle prossime settimane.