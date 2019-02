40 psicologi a "scuola" di endometriosi per aiutare le donne che soffrono

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Contro l’endometriosi, la malattia nemica numero uno delle donne, tanto diffusa quanto ancora poco conosciuta, così devastante, subdola, cronica e spesso invalidante, c’è solo una possibilità di vittoria: fare formazione e informazione per creare consapevolezza e migliorare la qualità della vita di 3 milioni di donne in Italia. L’A.P.E. Onlus (Associazione Progetto Endometriosi), un gruppo di donne malate che si basa sul reciproco sostegno e conforto, è la prima associazione italiana per l’endometriosi a occuparsi di formazione del personale medico, grazie alla collaborazione di dottori specializzati nella patologia, che si adoperano come volontari. Dopo il corso per gli ecografisti e i ginecologi, si svolgerà a Roma il 9 e 10 febbraio il terzo importante progetto: due giorni di formazione per 40 tra psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, perché per quanto la patologia dell’endometriosi sia di natura strettamente organica, gli impatti emotivi sono molteplici, con ripercussioni importanti in diversi ambiti. “Il supporto alle donne che richiedono un sostegno in una fase delicata della propria vita deve pervenire dagli specialisti e presuppone una conoscenza dell’endometriosi come patologia multifattoriale e gli eventuali disagi fisici e psicologici che essa concerne” sostiene Annalisa Frassineti presidente dell’A.P.E. onlus, che a 20 anni si è trovata sola a lottare contro tutti per avere una diagnosi, ha versato molte lacrime, è stata sottoposta a visite e interventi traumatici e ha dovuto tirar fuori tanta grinta per non perdere la fiducia in se stessa. Come lei tante donne devono aspettare dagli 8 ai 12 anni per dare un nome ai loro dolori e in questo lasso di tempo si sentono smarrite, con l’autostima sottozero e i rapporti sociali, la vita di coppia e il lavoro messi a dura prova. “Tanto stanno tutte male durante le mestruazioni" si sentono dire e quando i dolori cominciano a intensificarsi, non riescono più a sopportare l'idea che questo sia normale e possa dipendere da un problema psicologico. L’endometriosi può occludere le tube, creare aderenze, distorcere gli organi riproduttivi; provocare dolori forti durante il ciclo e l’ovulazione, dolori durante o dopo i rapporti sessuali, dolore pelvico cronico, cistiti ricorrenti, perdite intermestruali e colon irritabile. Il 9 e 10 febbraio 40 psicologi, psicoterapeuti e psichiatri parteciperanno al corso di formazione gratuito “Impatto psicologico e sociale dell’Endometriosi: modalità di intervento” presso il Rouge et Noir Hotel di Roma. Il corso è organizzato grazie alle donazioni del 5X1000 e delle sostenitrici, ma soprattutto grazie alla partecipazione di medici volontari dell’A.P.E. Onlus: Prof.ssa Donatella Caserta, Dr.ssa Caterina Bruni, Dr.ssa Tatiana De Santis, Dr.ssa Federica Facchin, Dr.ssa Micaela Fusi, Dr.ssa Marta Giuliani, Dr.ssa Laura Letizia, Dr.ssa Daniela Mauro, Dr.ssa Rossella Ardenti. “Il nostro obiettivo - afferma Annalisa - è quello di aumentare il personale sanitario che decida di occuparsi consapevolmente e adeguatamente dell’endometriosi, attraverso professionisti in grado di battere sul tempo i possibili danni che la malattia può causare, garantendo una buona qualità di vita alle donne.” www.apeonlus.it