Ztl, lotta ai furbetti che passano in contromano: "Nessuna pietà per chi attenta alla sicurezza stradale"

Lotta serrata ai furbetti della Ztl. Chi prova a eludere le telecamere con azzardate manovre in contromano dovrà fare i conti con multe salate dei vigili urbani, chiamati ad attività di controllo di specifiche.

"Nessuna pietà per chi mette in pericolo la sicurezza dei cittadini per eludere i varchi Ztl" dichiara il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, esprimendo "grande soddisfazione per l'impegno e il presidio del corpo di Polizia locale su via del Viminale". Qui i mezzi privati che aggirano i controlli elettronici passando in controsenso non si contano più. Ma i varchi critici segnalati dal consigliere M5s ai vigili urbani sono diversi. "Dove la carreggiata è più piccola la manovra in contromano diventa più semplice". E la telecamera rileva solo le auto che entrano senza permesso ma nel corretto senso di marcia.

Da qui la scelta di presidiare con controlli ulteriori del Git (Gruppo intervento traffico della Polizia locale) i varchi più a rischio. Presidi che si aggiungono a "una più ampia pianificazione che coinvolge a rotazione tutti i varchi" portata avanti dal I gruppo Trevi.