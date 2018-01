Ztl, non solo in Centro Storico: "Portiamole anche in periferia"

Zone a traffico limitato anche in periferia. "Un'idea sulla quale si può lavorare per quartieri ben serviti dai mezzi pubblici". Lo ha affermato il consigliere capitolino del Movimento Cinque Stelle Enrico Stefano all'interno della trasmissione di Paolo Cento 'Ma che parlate a fa'' su Radio Roma Capitale. "La qualità dell'aria deve essere garantita in tutta la città. È un bel segnale che i cittadini inizino a chiedere aree pedonali e piste ciclabili, piuttosto che posti auto. Liberando il traffico gli affari dei negozi migliorano" ha continuato.

Continua, quindi, la stretta alle auto portata avanti dall'amministrazione a Cinque stelle. Proprio il presidente della commissione capitolina Mobilità, la scorsa settimana aveva annunciato il progetto di estendere di due ore le limitazioni alla circolazione in Centro. "Abbiamo pensato un provvedimento di buon senso" ha scritto sulla sua pagina Facebook. "Estendere gli attuali orari della Ztl Centro Storico e cercare per quanto possibile di uniformarli a quelli della limitrofa Ztl Trastevere".

"I numeri (dati oggettivi) infatti oggi ci dicono che dalle 18:01 l'asse Via Nazionale/Corso Vittorio è utilizzato quasi esclusivamente dal traffico di attraversamento, come fosse una tangenziale, per evitare altri itinerari" ha spiegato. "Parliamo quindi solo di esternalità negative, che si scaricano sulla zona più pregiata della nostra città: rumore, traffico, inquinamento, congestione e quindi ulteriore rallentamento dei mezzi pubblici (bus e taxi) che restano letteralmente bloccati a p.zza Venezia o a l.go Argentina".

E sulle proteste dei commercianti: "Nessuno oggi decide di andare a fare compere a via del Corso perchè dalle 18 può arrivarci in automobile" commenta Stefàno. "Stiamo già lavorando a progetti di riqualificazione e rigenerazione che puntino a rendere le nostre splendide vie quei 'centri commerciali naturali' dove sarà piacevole trascorrere ore intere. Lo stiamo progettando non solo in centro, basti pensare ai progetti di riqualificazione di viale Marconi o via Tuscolana che stiamo portando avanti".