Ztl Centro storico, posticipata l'estensione alle 19: "Attendiamo riapertura di Repubblica e Barberini"

La Ztl del Centro storico, per il momento, resta attiva fino alle 18. Così ha deciso l'assessore alla Mobilità Linda Meleo. Il prolungamento fino alle 19, già partito nel Tridentino con i nuovi varchi, slitta a data da destinarsi.

Non prima, con quasi certezza, della riapertura delle due stazioni della metropolitana chiuse da mesi: Repubblica e Barberini. Per la prima si parla di inizio luglio, per la seconda resta il punto interrogativo fino al dissequestro da parte della Procura che sta indagando sulle responsabilità dell'incidente avvenuto a marzo sulle scale mobili.

Un tentativo di venire incontro alle richieste dei commercianti, in seria difficoltà da quando romani e turisti non possono più utilizzare le due fermate metro che portano al Centro storico della città. E già in protesta, lo ricordiamo, per l'apertura a metà maggio dei varchi elettronici nel Tridente, la cosiddetta Ztl A1: sei varchi tra piazza del Popolo, via del Babuino, via di Ripetta e via della Mercede, pienamente operativa fra dieci giorni.

Qui i divieti, contrariamente a quanto avviene per gli altri quadranti a traffico limitato, interessano anche agli scooter. E tra i punti maggiormente criticati infatti, l'assenza di aree parcheggio aggiuntive nei dintorni del tridentino per sopperire alle chiusure. In settimana, ancora una volta, la categoria si confronterà con l'amministrazione. Presente anche l'assessore al Commercio Carlo Cafarotti.