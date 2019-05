Zorani e Petronzi candidati in quota Italia dei Diritti a Rocca Priora e Palestrina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma 06 Maggio 2019: Italia dei Diritti il movimento fondato e presieduto da Antonello De Pierro si presenterà, con due suoi candidati in quota, anche alle amministrative di Palestrina e Rocca Priora. C’è lo dice il responsabile provinciale romano del movimento Carlo Spinelli: “ Dopo aver presentato liste con nostri candidati a sindaco in otto comuni della provincia di Roma, in altri due centri, Palestrina e Rocca Priora, proponiamo all’attenzione degli elettori due nostri candidati in quota Italia dei Diritti. A Palestrina il candidato in quota Italia dei Diritti è Matteo Petronzi capolista di Palestrina popolare con candidato sindaco Manuel Magliocchetti mentre a Rocca Priora – continua Spinelli – la nostra candidata in quota è Carmen Zorani inserita nella lista siamo Rocca Priora che candida sindaco Anna Gentili. Due nomi di spessore che porteranno all’interno dei consigli comunali dei due comuni competenza e professionalità - conclude Carlo Spinelli - e che Italia dei Diritti invita a votare per dare a Palestrina e Rocca Priora un’amministrazione che sia dalla parte del cittadino e lavori per il bene delle due comunità”.