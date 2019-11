Regione, Zingaretti rimpasta la Giunta: nominati due nuovi assessori

La Giunta regionale è di nuovo al completo. Il presidente Zingaretti ha provveduto a riempire i posti lasciati vacanti da Gian Paolo Manzella e Lorenza Bonaccorsi, i due sottosegretari che fino a pochi mesi fa si occupavano di Sviluppo economico e turismo.

Le nuove deleghe

Il governatore del Lazio ha provveduto a nominare come nuovi assessori Giovanna Pugliese e Paolo Orneli. Alla prima andranno le deleghe del Turismo e delle Pari Opportunità, mentre a Paolo Orneli spetteranno le deleghe allo Sviluppo economico e alle Attività produttive.

Le felicitazioni dei colleghi PD

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nuovi assessori Giovanna Pugliese e Paolo Orneli, che con il loro ingresso nella Giunta regionale del Lazio completano la squadra di lavoro del presidente Zingaretti – ha commentato Bruno Astorre, segretario del PD Lazio - Con la loro esperienza e professionalità sapranno indirizzare con efficacia le politiche regionali in settori chiave per il Lazio". Attestati di stima sono arrivati anche dall'ex vicegovernatore Smeriglio e dal gruppo consiliare del PD capitolino.

Le critiche dal centrodestra

La duplice nomina è stata invece contestata da Fratelli d'Italia. "Zingaretti sposta i suoi tappabuchi da poltrona a poltrona. Dalla Regione Lazio al Governo, dalle società in house alla Giunta, come pedine degli scacchi il presidentissimo sposta le sue truppe dove servono esecutori. In questa circostanza pero' le mosse del segretario Dem hanno anche una duplice valenza strategica – dichiarano in una nota i consiglieri regionali di FDI - Ha piazzato due membri della sua Giunta al governo, così tanto per marcare stretto Renzi e Conte, ed ha promosso assessori due super dirigenti regionali, per potere all'occorrenza riposizionarli nei loro uffici, qualora gli servisse di elargire assessorati al Movimento Cinque Stelle per puntellare la sua claudicante amministrazione".