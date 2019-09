Rifiuti, Zingaretti torna all'attacco: "Il problema è di Roma che non fa gli impianti"

"Il problema non è del Lazio, è di Roma". Dopo giorni di silenzio, forse conseguenza dal nuovo accordo di governo giallorosso, Nicola Zingaretti torna all'attacco. A Centocittà programma di Rai Radio1, sulla questione rifiuti, il governatore del Lazio, sembra dire: noi abbiamo fatto la nostra parte per la Capitale. "L'ordinanza regionale ha salvato la città da un'emergenza sanitaria - dichiara - noi stiamo andando avanti ma Roma che non fa gli impianti è sempre in bilico". Già, mentre scriviamo infatti, il quadro sul fronte della raccolta è pessimo, anticamera dell'ennesima crisi che rischia di colpire la città nei prossimi giorni.

Il problema è sul trattamento e smaltimento dell'immondizia. Questa settimana, secondo dati forniti da Ama e rilanciati dalla sindaca Raggi, sono rimaste a terra circa 500 tonnellate di immondizia, più mille della settimana precedente. Se infatti l'ordinanza regionale impone agli operatori privati di accogliere tutte le quantità richieste dalla Capitale, basta un impianto Tmb in manutenzione perché centinaia di tonnellate di rifiuti restino per le strade della città.

Senza contare che la stessa ordinanza ha dato una serie di prescrizioni alla municipalizzata comunale che non sono state rispettate. Dai centri di trasbordo municipale, ancora da avviare, ai contratti con altre regioni ancora da chiudere, ai bilanci 2017 e 2018 ancora da approvare. "Roma è una città che vive sulla solidarietà degli altri comuni, non solo del Lazio, con costi troppo alti" continua Zingaretti. Nel piano rifiuti regionale, licenziato dalla giunta ad agosto, si impone infatti alla Capitale di dotarsi di una discarica di servizio, per raggiungere l'autonomia di gestione nel ciclo. Un progetto che il Campidoglio grillino osteggia da sempre.