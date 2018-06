Il piano di Zingaretti per salvare il Pd: alleanza larga e apertura a sindaci e civismo

Alleanza larga e campo aperto al civismo. Accento sulla parola “unità” e non “divisione”. “Collegialità” e non “solitudine”. Nicola Zingaretti è pronto a scalare l’Italia del centrosinistra perduto con la sua ‘Alleanza del fare’. All’indomani di una tornata elettorale che vede il Lazio resistere all’ondata che ha spazzato via il Pd, anche da roccaforti rosse come Massa e Siena, Zingaretti ha lanciato la sua sfida.

Ha radunato presso la sala Tevere della sede regionale a Garbatalla i circa 200 sindaci della regione, promotori di quell’Alleanza che lo ha portato a vincere la sfida elettorale, anch’essa in controtendenza rispetto ad un paese conteso prevalentemente da Movimento cinque stelle e centrodestra. “Un segnale di speranza per chi ora dovrà affrontare il grande tema della sfida che ci sta lanciando questo governo in termini di credibilità e in particolare la destra italiana”. Da una parte lo slancio dell’azione amministrativa, con l’annuncio di una serie di iniziative per “mettere al centro i territori”. Dall’altra un chiaro messaggio al Pd: “Non dobbiamo proporre agli altri di aderire a un progetto. Dobbiamo chiamare tutti a partecipare alla costruzione di un progetto per l’alternativa”.

Un piano che ha funzionato nel Lazio il 4 marzo scorso. Nei municipi di Roma, il III e l’VIII, sottratti al M5S di Virginia Raggi con la vittoria rispettivamente di due ‘civici’, rispettivamente Giovanni Caudo e Amedeo Ciaccheri, presente in sala e verso il quale sono partiti diversi applausi. E così a Velletri, Fiumicino, Santa Marinella. "L'alleanza del fare nata in questa regione è stata diversa da altre esperienze politiche del passato perché è nata su un'idea di alleanza non legata a vecchi schemi precostituiti” ha spiegato. “È chiaro però quanto ci sia bisogno di una alleanza larga, diversa, differente e plurale anche in Italia".

Apertura e non adesione, la ricetta. “Dobbiamo chiamare tutti a partecipare alla costruzione di un progetto per l'alternativa”. Il messaggio è chiaro: “Credo e mi auguro che si faccia un congresso vero, sicuramente prima delle elezioni europee. Non voglio un congresso autoreferenziale di un partito ferito e dovrà essere un'occasione di discussione aperta e costituente ma aperta alla società". Nessun riferimento pubblico alla corsa per la segreteria: “C'è un reggente, ho piena fiducia in lui, farà nei momenti giusti una proposta”. Zingaretti è pronto: “Il contributo che possiamo dare è quello di mettere in moto i meccanismi per la costruzione di un movimento per l'alternativa in questo Paese”.

La sala è piena. Zingaretti presenta la sua road map amministrativa per dare gambe e relazioni per “portare sindaci sparsi o isolati a diventare protagoniste”. Alla parola d’ordine ‘innovazione’ che ha accompagnato la prima consiliatura, il governatore affianca la “giustizia” perché “al centro vanno messi i diritti delle persone”.

Ecco il piano, diviso in tre macroaree. La prima è volta proprio ad avvicinare i territori alla Regione. "Entro pochi giorni prenderà corpo lo sportello del sindaco, un luogo di ascolto e dove si possano mettere i sindaci nelle migliori condizioni di accesso”. Nascerà poi anche un altro ufficio dedicato ai piccoli comuni. “Metteremo a disposizione di tutti un ufficio conferenze dei servizi. Potenzieremo poi la centrale unica di acquisti”.

Secondo punto: semplificazione burocratica. “Prima della pausa estiva tenteremo di approvare un collegato al bilancio che chiameremo 'Lazio semplice e giusto' che contiene scelte che puntano ad una semplificazione burocratica tra Regione-Territori-Comune su attività produttive, ambiente, edilizia e commercio” ha spiegato. La terza parte è quella finanziaria. “Gli equilibri di bilancio restano drammatici. Il totale della rata di mutuo ammonta a 1,2 miliardi ma dalla nostra abbiamo in campo potentissimi investimenti”. Cita Cotral, gli investimenti sui treni, il tentativo di “rimpinguare i fondi per l'edilizia scolastica e sportiva”.

Dopo di lui sono pronti a parlare molti dei sindaci presenti. Orlando Pocci, neo eletto sindaco di Velletri. Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e animatore del Partito dei sindaci. Fino alla provincia di Frosinone come Simone Cretaro, primo cittadino di Veroli. “Non dobbiamo rendere questa esperienza di partecipazione un fatto burocratico” dice Zingaretti guardando la platea. “L’Italia ha bisogno di rendere partecipi i territori per una sfida di governo”.