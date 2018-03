Zingaretti in campo per la leadership del Pd: ecco il manifesto "per rigenerare il partito"

Nove pagine di manifesto, affidate al quotidiano "Il Foglio" e fatte circolare in rete. Nicola Zingaretti, riconfermato per la seconda volta alla presidenza della regione Lazio, scende ufficialmente in campo come futuro candidato alla segreteria Pd, quando il partito eleggerà la sua nuova guida con le primarie. Cinque punti da cui ripartire, per la "rigenerazione" dell'area democratica del Paese, uscita a pezzi dalle politiche del 4 marzo.

Rimmergere il partito nella vita reale, rifondare un campo perché la crisi riguarda tutti, collocare al centro la questione europea. E aiutare la crescita di una generazione più colta, consapevole, libera. Sono in estrema sintesi i cinque punti, sviluppati nel manifesto, da cui ripartire per la "rigenerazione" dell'area democratica del Paese, uscita a pezzi dalle politiche del 4 marzo. Sempre sul Foglio, Zingaretti tocca anche la questione delle questioni: l'alleanza parlamentare con il Movimento Cinque Stelle per formare il governo, sì o no.

"E’ del tutto evidente che il nostro posto è all’opposizione" è la premessa, che pur lascia uno spiraglio. "Non dobbiamo però smettere neppure un momento di fare politica. Occorre per questo battagliare senza cedimenti sui contenuti e sui valori con le forze politiche che hanno vinto e che hanno il dovere di proporre una soluzione per il governo dell’Italia; e allo stesso tempo, avere coscienza che l’elettorato che si è spostato sui vincitori è in grande parte un nostro elettorato che progressivamente dobbiamo saper riconquistare e con il quale dobbiamo instaurare un dialogo. La lettura dei flussi, positivi per noi, sulla vittoria nel Lazio è in questo emblematica".

Nel frattempo, scalate al Nazareno a parte, il neo governatore è alle prese con la ricerca di una quadra per la maggioranza in Aula. Ricordiamo che il Pd ha 24 consiglieri su 50. Le trattative sono aperte e in corso. Nelle prossime ore la presentazione della giunta.