Prove di maggioranza per Zingaretti: dai consiglieri mandato per consultazioni con le opposizioni

Oggi il primo incontro in giunta con i "suoi", e il mandato di aprire un giro di consultazioni con le opposizioni. Prove di maggioranza per il neoeletto governatore del Lazio Nicola Zingaretti. I 24 seggi conquistati con il voto del 4 marzo, non sono infatti sufficienti a garantire una tenuta stabile al centrosinistra.

"E' stato il primo incontro con i consiglieri eletti di maggioranza, in attesa della proclamazione, che ci sarà tra il fine settimana e l'inizio della prossima" ha detto il presidente al termine della riunione nella sala Aniene con i neoeltti. "Ho avuto il mandato di aprire un giro di consultazioni con le opposizioni per verificare l'ipotesi di un'agenda di lavoro che può prendere vita nei prossimi mesi, ovviamente sapendo che bisogna costruire una maggioranza".

Ma ci va comunque cauto nel fare qualunque tipo di previsione: "Servirà per raccogliere formalmente le indicazioni dagli altri gruppi, ma non credo ci siano le condizioni oggi per un allargamento strutturale della maggioranza. Non essendoci neanche il voto di fiducia in Consiglio, sarebbe stravagante immaginarlo".

"Credo che tutti gli assetti d'aula andranno confrontati con l'opposizione, anche le commissioni" ha aggiunto poi il governatore. "Noi dobbiamo costruire un processo per cui nella definizione delle commissioni ci sia un confronto per evitare di andare a voti al buio".