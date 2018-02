Tevere, Zingaretti: "Dalla Regione 20mila euro per i comitati che aiutano a pulire"

Un contributo regionale alle associazioni di cittadini e cittadine che vogliono dare una mano a pulire il fiume Tevere. Lo ha annunciato il presidente Nicola Zingaretti, durante un incontro con le liste civiche sul lungotevere presso la Società romana di nuoto insieme al vice presidente Massimiliano Smeriglio.

"C'è ancora degrado - ha dichiarato il presidente uscente, candidato alle regionali del 4 marzo - ma ci sono imprenditori eroi come chi ci ospita che tengono in piedi un economia e ci sono istituzioni che hanno messo in campo risorse e strategie per chi ama il Tevere". Zingaretti rivendica "un lavoro iniziato tre anni fa" che "sta producendo i primi grandi risultati: abbiamo deciso di mettere mani sul Tevere e grazie al nuovo bando per la pulizia delle banchine si cominciano a vedere risultati importanti".

Da lunedì, riferisce il governatore, "si inizia da ponte Milvio per arrivare in tutto il tratto romano e anche oltre. In più tutte le associazioni di cittadini e cittadine che vogliono dare una mano per pulire gli angoli verdi della città ora possono chiedere alla regione un contributo fino a 20 mila euro.

È una scelta - sottolinea - che abbiamo fatto lo scorso anno, ora abbiamo trovato le risorse e tante associazioni stanno cominciando a chiedere, perchè è bello vedere le persone che puliscono la città, ma non si possono dare solo pacche sulle spalle, vanno sostenuti perchè sono una bellissima rete".

Di sporcizia, degrado e baraccapoli abusive sulle sponde del fiume Tevere si denuncia da tempo. Impressionanti le immagini diffuse a inizio gennaio: una maxi discarica che ha invaso le coste di Fiumicino, nell'area del vecchio Faro. Alberi, bottiglie, gomme d'auto, plastica, carcasse di animali, elettrodomestici, portati sulla costa dal maltempo.