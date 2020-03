Zeman il grillino, nel tandem d’attacco Raggi e Di Battista: “Rivoterei la Sindaca”

Virginia Raggi e Alessandro Di Battista nella formazione ideale di mister Zdenek Zeman. L’allenatore boemo ex di Roma e Lazio ribadisce la propria “fede” grillina non risparmiando però qualche critica al MoVimento.

Zdenek Zeman “grillino” critico: “Non andavano fatte alleanze”

“Alle ultime elezioni ho votato per i Cinquestelle, le poche cose che sono state fatte negli ultimi due anni le hanno fatte loro. Ora però sono deluso perché si fanno mettere un pò i piedi in testa, prima da Salvini ora dal Pd, un po' da tutti. Avevano più voti di tutti ma non riuscivano a fare quel che volevano, ogni proposta veniva bocciata” – ha detto il tecnico ospite Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Preferiva l'alleanza 5S con la Lega o quella, attuale, col Pd? “Per me l'alleanza non andava fatta con nessuno, dovevano andare da soli. E se non avevano i numeri non andavano al governo”.

Zeman: “Rivoterei Virginia Raggi”

Per la Sindaca difesa a spada tratta ed endorsement in caso di ricandidatura, a dire la verità sempre più lontana: “Non è colpa della Raggi se ci sono le buche a Roma. Mi dà fastidio che tutto quel che succede nella Capitale la colpa sia data sempre a lei: ci saranno anche assessori e responsabili, di cui però non si parla”. La rivoterebbe se candidasse di nuovo? “Io la rivoterei – ha detto Zeman a Rai Radio1 - ma il M5S non glielo consentirà”.

Zeman su Di Battista: “Grande laziale e intenditore di calcio”

Non solo Virginia Raggi, il boemo apprezza, e la cosa è reciproca, anche Alessandro Di Battista. “Abbiamo mangiato insieme tre volte, lui grande laziale mi venne a trovare a Pescara. E' simpatico e capisce di calcio, quindi abbiamo un argomento di cui parlare”.