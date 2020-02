Zara, raggiunto l'accordo tra l'azienda e i sindacati: salvi i facchini degli store romani

Tirano un sospiro di sollievo i lavoratori dell'azienda Zara che nelle scorse settimane, dal centro città alla periferia, hanno protestato per

tutelare la propria posizione che rischiava di perdere tutele e benefici dopo aver ottenuto la conquista dell'applicazione del contratto nazionale di logistica.

Raggiunto l'accordo tra Zara e i sindacati

L'accordo tra le parti è stato raggiunto nella mattina di venerdì 14 febbraio a margine dell'incontro presso la sede SI Cobas di Milano tra i sindacati e l'azienda. "Una vittoria su tutta la linea: Zara ha accolto le nostre richieste. Per prima cosa ha escluso l'ipotesi di staff leasing, annullando il passaggio a ManPower, assicurando che la nuova azienda appaltatrice non sarà una cooperativa o una società interinale, in grado di fornire maggiori garanzie ai lavoratori" ha detto Alessandro Zadra, coordinatore provinciale SI Cobas di Milano ai taccuini di Today. Si cancella, quindi, l'ipotesi precarietà paventata nelle scorse settimane che aveva agitato i facchini degli store del brand di abbigliamento.

Week end di proteste, da via del Corso a Porta di Roma

E' stato un week end di proteste quello della scorsa settimana: prima i facchini dello store di via del Corso, poi del centro commerciale Porta di Roma. Già perché dopo aver conquistato l’applicazione del contratto nazionale della logistica con una dura battaglia, a distanza di un anno i facchini di Zara hanno temuto di dover tornare indietro ed essere “declassati” da lavoratori in appalto di Zara a interinali, con meno tutele e indennità. "Zara veste l'ingiustizia, lavoratori in sciopero" e ancora "Non siamo lavoratori in affitto": con queste scritte avevano manifestato dissenso sabato e domenica.