Lotta alla zanzara tigre con prodotti biologici: il Tar dà ragione al Campidoglio

L'ordinanza della sindaca Virginia Raggi contenente i provvedimenti relativi alla lotta alla zanzara tigre resterà in vigore. Come informa il Campidoglio in una nota, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso che ne chiedeva l'annullamento. Tra le varie misure contenute, tra cui la pulizia di grondaie e lo svuotamento di contenutori con l'acqua, il provvedimento prevedeva anche linee guida per la selezione dei 'prodotti' adatti alla disinfestazione. In particolare richiedendo di evitare l'uso di "sostanze potenzialmente pericolose per gli esseri umani e per altre specie di insetti, con particolare riguardo a quelli responsabili dell'impollinazione" si legge in una nota dell'assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale Pinuccia Montanari. Lotta alla zanzara tigre, quindi, ma con particolare attenzione all'ambiente.



"La nostra ordinanza è la prima nel suo genere ad essere adottata in una grande metropoli italiana. Basata sulla prevenzione, sulla lotta antilarvale con prodotti biologici e sulla drastica riduzione di sostanze ad elevata tossicità, è salva grazie al Tar del Lazio che ne ha riconosciuto l'importanza anche al fine di tutelare la salute delle persone residenti nel territorio di Roma Capitale, comprese quelle affette da gravi forme di allergia e intolleranze" continua Montanari.



"La tutela della salute dei cittadini, la salvaguardia dell'ambiente e la conservazione della biodiversità prevalgono sugli interessi economici delle ditte di disinfestazione. La nostra ordinanza è destinata a fare scuola" dichiara il presidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco.