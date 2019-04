Wind Tre, è il giorno dello sciopero: "No a trasferimenti da Roma a Milano"

Per i lavoratori di Wind Tre è il giorno dello sciopero nazionale. Dopo quello che ha coinvolto il comparto finanza e controllo con i dipendenti a protestare per i "trasferimenti forzosi" da Roma a Milano, il blocco degli straordinari e delle reperibilità, gli impiegati nella compagnia telefonica oggi 11 aprile incroceranno le braccia per tutto il turno di lavoro.

Wind Tre: è il giorno dello sciopero

Una protesta contro trasferimenti ed esternalizzazioni destinati a colpire, secondo le stime di Slc Cgil, almeno 350 posti di lavoro.

Così in Wind Tre è sciopero. "Una mobilitazione contro progetti aziendali sbagliati e per avere un coerente piano di sviluppo aziendale" - ha detto Riccardo Saccone, segretario nazionale Slc Cgil.

I lavoratori di Wind Tre contro trasferimenti ed esternalizzazioni

Una giornata importante per la vertenza Wind Tre con lo sciopero che arriva dopo una moltitudine di iniziative per protestare contro i possibili trasferimenti da Roma a Milano e le ipotesi di cessione di ramo d'azienda.

A Roma la battaglia è tutta contro l'ipotesi del trasferimento del reparto Finance nel capoluogo lombardo: "Una decisione che costringerà molti di noi a rinunciare al lavoro" - avevano denunciato i dipendenti chiedendo a Wind Tre un dietrofront, la ricollocazione in altri rami ambientali o la previsione di telelavoro e smartworking. "Al 90%" - l'adesione allo sciopero del comparto di Parco de' Medici che si è tenuto lo scorso 2 aprile.

Il sindacato: "Management abbandoni strade pericolose"

Sulle richieste alla dirigenza della compagnia delle telecomunicazioni dal sindacato nessun passo indietro.

"È opportuno che il management aziendale - ha proseguito il sindacalista - rifletta attentamente e valuti di abbandonare strade pericolose e decida di provare a gestire il futuro dell'azienda con il sindacato. Dimostri il coraggio - l'esortazione di Saccone - che stanno mettendo in campo i lavoratori in queste ore".