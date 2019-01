Lascia l'Iss e diventa consigliere per la ricerca in Regione: Ricciardi va dal ministero Cinque Stelle al Lazio di Zingaretti

L'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi sarà consigliere per la ricerca e l’innovazione della Regione Lazio. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Sono onorato che un grande medico e protagonista della scienza italiana metta a disposizione, a titolo gratuito, la propria esperienza e competenza per la nostra comunità" ha scritto su Twitter il governatore.

Ricciardi aveva annunciato le sue dimissioni dall'ente pubblico a metà dicembre e ha ufficialmente terminato il suo incarico dal 1 gennaio. Il professore era stato nominato dalla ministra alla Salute del precedente governo, Beatrice Lorenzin. La sua decisione era stata comunicata a due settimane di distanza dalla revoca da parte della ministra Giulia Grillo di 30 membri del Consiglio superiore di Sanità. Oggi la ministra, alle prese con la polemica scaturita dalla pubblicazione su Repubblica di un dossier che, sempre per il quotidiano, sarebbe stato chiesto dalla ministra per schedare i componenti uscenti del Consiglio superiore di sanità, ha nominato come nuovo commissario dell'istituto Silvio Brusaferro.

Enzo Foschi, vicesegretario del Pd del Lazio commenta: "Epurazioni, liste di proscrizione, caccia alle streghe. Essere uomini di scienza con questo governo è una colpa. Fortuna che poi Zingaretti, nel Lazio, riesce ancora a valorizzare gli scienziati, come dimostra la nomina a suo consigliere per la ricerca ed innovazione di Walter Ricciardi, da poco estromesso dall'Istituto Superiore di Sanità. C'è chi epura, e chi valorizza. Ecco la differenza fra i democratici e gli esponenti di questo tragico governo".