La Regione Lazio in aiuto delle famiglie: voucher per asili nido e fondi per welfare aziendale

La Regione Lazio in aiuto delle famiglie. E' stato presentato ieri dalla Pisana il pacchetto di provvedimenti a favore della famiglie da parte dell'ente regionale. Tante le azioni per il sociale, la salute e il lavoro.

"Nel Lazio vogliamo investire sulla natalità, sulla famiglia, sul sostegno a chi decide di affrontare la vita in modo sereno. Quindi abbiamo messo in campo un programma da 40 milioni di euro a sostegno di queste politiche. Assunzioni nei consultori, sostegno agli asili nido e poi metteremo in campo anche politiche a sostegno della natalità – parole del presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: a mio giudizio ci vorrebbe anche un sistema fiscale che accompagni chi fa queste scelte".

Il pacchetto di provvedimenti in particolare prevede 40 milioni per buoni e voucher per asili nido, assistenza domiciliare e ai centri diurni. I fondi saranno utilizzati in tre annualità per la creazione della sovvenzione globale per prestazioni di carattere socio-assistenziale. È prevista l’erogazione di Voucher/Buoni che saranno utilizzati dalle famiglie per l’accesso a due diverse tipologie di servizi: gli asili nido e i servizi di cura per persone non autosufficienti, assistenza domiciliare – centri diurni.

Previste cento nuove assunzioni nei consultori del Lazio. La Regione ha stanziato un investimento di 13 milioni di euro per il potenziamento delle attività, il rinnovamento delle strutture, l'acquisto di tecnologie e il potenziamento delle attività di screening oncologico. Oltre allo stanziamento l’altra novità è rappresentata dal bando per l'assunzione di 100 nuove unità di personale sanitario da destinare ai consultori: in particolare ginecologhe e ginecologi, psicologhe e psicologi che, assieme a pediatri.

Cinque i milioni per l’autoimpiego e il welfare aziendale. Due in particoalre le misure previste. Per il sostegno all’autoimpiego 3,5 i milioni di euro per sostenere la nascita di nuove imprese per lavoratori e lavoratrici coinvolti nella riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, con una particolare attenzione alle donne. Il bando uscirà entro giugno.



Per il welfare aziendale: 1,5 milioni per la realizzazione di piani dedicati al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori volti a incentivare la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, ad esempio con contributi a supporto della genitorialità. Il bando uscirà entro giugno.