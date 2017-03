Vigilanza in parchi e ville, volontari cercasi: arriva il bando comunale

Vigilanza nelle ville e nei parchi cittadini: volontari cercasi. Il Comune di Roma ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato "alla ricerca delle associazioni di volontariato, per lo svolgimento di attività gratuite relative al servizio di supporto alla vigilanza nelle ville, parchi e giardini cittadini". Le associazioni saranno operative dal 1 aprile fino al 31 dicembre. L'attività sarà rinnovabile di altri 24 mesi. Il Comune di Roma, quindi, prova ad affidarsi ai volontari per rendere più sicura la permanenza dei cittadini nelle aree verdi della capitale.

CHI PUO' FARE RICHIESTA - Si legge sul sito del Campidoglio: "Potranno presentare richiesta le associazioni e gli organismi di volontariato e loro articolazioni territoriali, che operano, senza scopo di lucro sul territorio di Roma, anche in modo non esclusivo, il cui Statuto preveda anche lo svolgimento di attività nel settore della cura dell'ambiente, della sicurezza o in alternativa che abbiano già svolto positivamente iniziative e progetti nel settore dei beni culturali o della protezione civile" la descirzione. Il Comune richiede inoltre che "soggetti proponenti siano in possesso della regolare iscrizione ai relativi Albi nazionali o regionali ove previsti dalla normativa vigente e dovranno fornire garanzia di serietà ed affidabilità per i propri soci volontari, che presteranno attività in forma volontaria, libera e gratuita".

IL BANDO - La proposta dovrà essere presentata in una busta o in una confezione chiusa, non trasparente, oltre l'indicazione del mittente dovrà riportare la dicitura: "Avviso pubblico per la ricerca di associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività gratuite relative all'apertura e chiusura degli accessi di ville, parchi e giardini cittadini di Roma". La proposta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Tutela Ambientale in Via di Porta Metronia 2 entro le 12 del 25 marzo.