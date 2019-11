Marione trasforma Raggi in vigilessa: i fumetti nelle scuole per educare i giovanissimi

Con le braccia incrociate e lo sguardo accigliato, ma un cuore sul berretto e uno sulla cintura, fulmina il writer di turno, appena pizzicato armato di bomboletta pronto a imbrattare la Bocca della Verità. Eccola, la sindaca Virginia Raggi in versione vigilessa disegnata in un nuovo fumetto firmato Mario Improta.

In arte Marione, da anni voce satirica del Movimento Cinque Stelle e grande fan della prima cittadina, ha messo a disposizione il suo talento per la nuova campagna di sensibilizzazione "Proteggi il cuore di Roma". Postata in anteprima dalla sindaca su Facebook, questa prima vignetta fa parte di uno stock di venti che tra qualche giorno verranno esposte in una scuola della Capitale.

Il messaggio è chiaro e tutto rivolto ai più giovani: trattare bene la città è un dovere civico, e la sindaca veste il ruolo tanto amato di paladina della legalità e del rispetto della cosa pubblica. "Multa", "daspo", "pulisci" sono le conseguenze, scritte a chiare lettere, a cui va incontro chi oltraggia le norme.

Un nuovo incarico, a titolo gratuito, quello dato a Marione, storico vignettista in preda però a una crisi di fede da quando il suo Movimento Cinque Stelle ha deciso di andare a braccetto con l'arcinemico Pd. "Vedere il mio Movimento allearsi con questi è inaccettabile, è una questione di dignità - ha ripetuto in più occasioni - io ci ho creduto davvero. E' come quando scopri che la donna della tua vita se la fa col tuo amico. Anzi, con l'amico che ti ha fregato i soldi".